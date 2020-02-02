Хайнс прокомментировал слова Брайанта о желании умереть молодым

Тяжёлый форвард московского ЦСКА Кайл Хайнс ответил на вопрос о словах погибшего легендарного баскетболиста Коби Брайанта, который говорил, что хочет умереть молодым.

«Трудно ответить. Его с нами больше нет, и я не могу говорить ни за него, ни за Макгрэди. Но я могу сказать, как много Коби значил для меня — и насколько сильное и положительное влияние оказало на меня то, что он сделал за свою жизнь. Как уже говорили многие, я надеюсь в своей дальнейшей работе оставаться верным его настрою, его наследию», — сказал Хайнс в интервью RT.

Ранее Хайнс заявил, что Брайант был прекрасным человеком, который вдохновлял многих.