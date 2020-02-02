Хайнс: Брайант был прекрасным человеком, который вдохновлял многих

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Тяжёлый форвард московского ЦСКА Кайл Хайнс признался, что до сих пор не верит в гибель легендарного баскетболиста Коби Брайанта при крушении вертолёта.
Хайнс: Брайант был прекрасным человеком, который вдохновлял многих
  • © Lisa Blumenfeld/Getty Images
  • AFP

«Мне до сих пор не хочется верить в то, что это действительно произошло. Такое трудно выразить словами. Для нас и для многих других он был не только великим баскетболистом, но и замечательным спортсменом, прекрасным человеком, который вдохновлял очень многих. Теперь он погиб — а ведь ему был всего 41 год… И катастрофа унесла не только его жизнь — погибла его дочь, и многие семьи потеряли кого-то из родных. Это трагедия, которую, как я сказал, трудно выразить словами», — сказал Хайнс в интервью RT.

Ранее Леброн Джеймс сделал татуировку в память о погибшем при крушении вертолёта Брайанте.

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