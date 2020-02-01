Джеймс сделал татуировку в память о погибшем при крушении вертолёта Брайанте

Нападающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс продемонстрировал свою новую татуировку, посвящённую погибшему баскетболисту Коби Брайанту.

В своём аккаунте в Instagram спортсмен выложил фотографию змеи, набитой на левом бедре, что намекает на прозвище Брайанта — Чёрная Мамба. Композицию дополняют две розы, цифры 8 и 24, символизирующие номера, под которыми выступал Коби, а также надпись Mamba 4 Life.

На другом снимке оба баскетболиста сидят на скамейке запасных, Джеймс при этом положил голову на плечо Брайанта.

Ранее сообщалось, что «Лейкерс» проведёт церемонию памяти Брайанта на домашнем матче НБА.