Джеймс сделал татуировку в память о погибшем при крушении вертолёта Брайанте
- Reuters
В своём аккаунте в Instagram спортсмен выложил фотографию змеи, набитой на левом бедре, что намекает на прозвище Брайанта — Чёрная Мамба. Композицию дополняют две розы, цифры 8 и 24, символизирующие номера, под которыми выступал Коби, а также надпись Mamba 4 Life.
На другом снимке оба баскетболиста сидят на скамейке запасных, Джеймс при этом положил голову на плечо Брайанта.
Ранее сообщалось, что «Лейкерс» проведёт церемонию памяти Брайанта на домашнем матче НБА.