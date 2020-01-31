Пахноцкая назвала разумным решение Минспорта лишить аккредитации ВФЛА

Заместитель главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая оценила решение Министерства спорта страны приостановить аккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

«Это разумный ход со стороны Минспорта в отношении ВФЛА. Конечно, это крайняя мера. Но по-другому порядок навести было нельзя. Надо «вычистить» федерацию. Знаю, что AIU позитивно воспринял сегодняшнее решение и вчерашнее совместное заявление ОКР и Минспорта. Они ждут, как дальше будет развиваться ситуация», — цитирует Пахноцкую РИА Новости.

Ранее Ласицкене поддержала решение Министерства спорта о приостановлении аккредитации ВФЛА.