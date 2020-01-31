Пахноцкая назвала разумным решение Минспорта лишить аккредитации ВФЛА
- РИА Новости
«Это разумный ход со стороны Минспорта в отношении ВФЛА. Конечно, это крайняя мера. Но по-другому порядок навести было нельзя. Надо «вычистить» федерацию. Знаю, что AIU позитивно воспринял сегодняшнее решение и вчерашнее совместное заявление ОКР и Минспорта. Они ждут, как дальше будет развиваться ситуация», — цитирует Пахноцкую РИА Новости.
Ранее Ласицкене поддержала решение Министерства спорта о приостановлении аккредитации ВФЛА.