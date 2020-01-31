Пахноцкая назвала разумным решение Минспорта лишить аккредитации ВФЛА

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Заместитель главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая оценила решение Министерства спорта страны приостановить аккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Пахноцкая назвала разумным решение Минспорта лишить аккредитации ВФЛА
  • РИА Новости

«Это разумный ход со стороны Минспорта в отношении ВФЛА. Конечно, это крайняя мера. Но по-другому порядок навести было нельзя. Надо «вычистить» федерацию. Знаю, что AIU позитивно воспринял сегодняшнее решение и вчерашнее совместное заявление ОКР и Минспорта. Они ждут, как дальше будет развиваться ситуация», — цитирует Пахноцкую РИА Новости.

Ранее Ласицкене поддержала решение Министерства спорта о приостановлении аккредитации ВФЛА.

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