Кастерова показала, как Малкин с сыном купаются в бассейне

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Российская телеведущая Анна Кастерова выложила видео с участием своего супруга Евгения Малкина, нападающего «Питтсбург Пингвинз», и сына.
Кастерова показала, как Малкин с сыном купаются в бассейне
  • Reuters

Подписчики её страницы в Instagram смогли стать свидетелями того, как хоккеист и Малкин-младший купаются в бассейне.

«Когда трёхлетний сын умеет нырять рыбкой, а ты нет», — прокомментировала видео Кастерова.

Малкин получил возможность для непродолжительного отдыха ввиду небольшого перерыва, образовавшегося в НХЛ из-за Матча звёзд.

Ранее сообщалось, что Айзерман обратился к Овечкину по поводу его девятого места в списке лучших снайперов НХЛ.

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