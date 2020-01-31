Кастерова показала, как Малкин с сыном купаются в бассейне
- Reuters
Подписчики её страницы в Instagram смогли стать свидетелями того, как хоккеист и Малкин-младший купаются в бассейне.
«Когда трёхлетний сын умеет нырять рыбкой, а ты нет», — прокомментировала видео Кастерова.
Малкин получил возможность для непродолжительного отдыха ввиду небольшого перерыва, образовавшегося в НХЛ из-за Матча звёзд.
Ранее сообщалось, что Айзерман обратился к Овечкину по поводу его девятого места в списке лучших снайперов НХЛ.