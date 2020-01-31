Кастерова показала, как Малкин с сыном купаются в бассейне

Российская телеведущая Анна Кастерова выложила видео с участием своего супруга Евгения Малкина, нападающего «Питтсбург Пингвинз», и сына.

Подписчики её страницы в Instagram смогли стать свидетелями того, как хоккеист и Малкин-младший купаются в бассейне.

«Когда трёхлетний сын умеет нырять рыбкой, а ты нет», — прокомментировала видео Кастерова.

Малкин получил возможность для непродолжительного отдыха ввиду небольшого перерыва, образовавшегося в НХЛ из-за Матча звёзд.

Ранее сообщалось, что Айзерман обратился к Овечкину по поводу его девятого места в списке лучших снайперов НХЛ.