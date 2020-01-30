Халиев: не удивлюсь, если UFC подпишет Анджелину Джоли

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Российский боец смешанных единоборств Хусейн Халиев считает, что в Абсолютный бойцовский чемпионат подписывают наиболее известных бойцов, а не наиболее сильных.
Халиев: не удивлюсь, если UFC подпишет Анджелину Джоли
  • Reuters

«Раньше я хотел попасть в UFC. Знал, что могу спокойно выступать на этом уровне. Мне предлагали перейти в полулёгкий дивизион, но я тогда дрался в полусреднем, и такой вариант меня не заинтересовал. А в последнее время в UFC берут не из-за таланта, а из-за хайпа. Тех, кто больше болтает, у кого больше подписчиков в Instagram. Не удивлюсь, если они подпишут Анджелину Джоли — просто потому, что она знаменитость», — заявил боец RT.

Хусейн Халиев представляет российскую организацию Absolute Championship Akhmat.

Ранее Халиев выразил мнение, что чемпион UFC Усман похож на Нурмагомедова. 

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