Халиев: не удивлюсь, если UFC подпишет Анджелину Джоли

Российский боец смешанных единоборств Хусейн Халиев считает, что в Абсолютный бойцовский чемпионат подписывают наиболее известных бойцов, а не наиболее сильных.

«Раньше я хотел попасть в UFC. Знал, что могу спокойно выступать на этом уровне. Мне предлагали перейти в полулёгкий дивизион, но я тогда дрался в полусреднем, и такой вариант меня не заинтересовал. А в последнее время в UFC берут не из-за таланта, а из-за хайпа. Тех, кто больше болтает, у кого больше подписчиков в Instagram. Не удивлюсь, если они подпишут Анджелину Джоли — просто потому, что она знаменитость», — заявил боец RT.

Хусейн Халиев представляет российскую организацию Absolute Championship Akhmat.

Ранее Халиев выразил мнение, что чемпион UFC Усман похож на Нурмагомедова.