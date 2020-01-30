Халиев: Усман — тот же Хабиб, только потяжелее

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Российский боец смешанных единоборств Хусейн Халиев поделился мнением о перспективах экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух дивизионах Конора Макгрегора в полусреднем весе, а также сравнил обладателя пояса в этой весовой категории Камару Усмана с Хабибом Нурмагомедовым.
Халиев: Усман — тот же Хабиб, только потяжелее
  • AFP

«Макгрегор — хороший ударник, думаю, он сможет добиться успеха в полусреднем весе. Безусловно, в этой категории выступают более физически развитые спортсмены, но у него есть шанс. Главное, чтобы ему не попался второй Нурмагомедов. Но чемпион в полусреднем весе Усман — это тот же Хабиб, только потяжелее. Я лично знаком с ним, мы тренировались вместе в K-Dojo. Хороший и добрый парень», — заявил боец RT.

Ранее Халиев выразил сомнение, что Нурмагомедов превосходит Макгрегора в ударной технике.

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