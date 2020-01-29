«Милан» объявил об уходе Сусо в «Севилью»

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Испанский полузащитник Сусо перейдёт в «Севилью» на правах аренды.
«Милан» объявил об уходе Сусо в «Севилью»
  • globallookpress.com

«Милан» объявляет о достижении договорённости с «Севильей» об аренде Сусо с опцией покупки. Она будет обязательной при определённых условиях. «Милан» благодарит футболиста за преданность клубу, желая ему всего наилучшего в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении пресс-службы «Милана».

В текущем сезоне Сусо провёл 16 матчей в Серии А, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович вывел «Милан» в полуфинал Кубка Италии. 

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