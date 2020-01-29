«Милан» объявил об уходе Сусо в «Севилью»
- globallookpress.com
«Милан» объявляет о достижении договорённости с «Севильей» об аренде Сусо с опцией покупки. Она будет обязательной при определённых условиях. «Милан» благодарит футболиста за преданность клубу, желая ему всего наилучшего в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении пресс-службы «Милана».
В текущем сезоне Сусо провёл 16 матчей в Серии А, забил один гол и отдал две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что Ибрагимович вывел «Милан» в полуфинал Кубка Италии.