«Милан» объявил об уходе Сусо в «Севилью»

Испанский полузащитник Сусо перейдёт в «Севилью» на правах аренды.

«Милан» объявляет о достижении договорённости с «Севильей» об аренде Сусо с опцией покупки. Она будет обязательной при определённых условиях. «Милан» благодарит футболиста за преданность клубу, желая ему всего наилучшего в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении пресс-службы «Милана».

В текущем сезоне Сусо провёл 16 матчей в Серии А, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович вывел «Милан» в полуфинал Кубка Италии.