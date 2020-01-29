Ибрагимович вывел «Милан» в полуфинал Кубка Италии

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«Милан» победил «Торино» в матче 1/4 финала Кубка Италии (4:2).

Основное время игры закончилось вничью (2:2). Причёем хозяева смогли уйти от поражения лишь в дополнительное время благодаря точному удару Хакана Чалханоглу. До этого на быстрый гол их игрока Джакомо Бонавентуры гости ответили дублем Бремера. В овертайме «Милан» склонил чашу весов на свою сторону. В течение двух минут мячи забили Чалханоглу и Златан Ибрагимович, вышедший на замену на 65-й минуте.

Ранее сообщалось, что Головин не помог «Монако» пройти в 1/4 финала Кубка Франции.

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