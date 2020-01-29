Резцова раскритиковала экс-главу СБР Тихонова

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова раскритиковала бывшего президента Союза биатлонистов России (СБР) Александра Тихонова.

«Слушать Тихонова — себя не уважать. Сразу извиняюсь за такое выражение, понимаю, что титулованный, легендарный, но всё же», — цитирует Резцову Sport24.

Она отметила, что Тихонов всегда говорил, что только Владимир Драчёв должен быть главой СБР, но сейчас он противоречит себе, постоянно критикует Драчёва и призывает к его отставке.

Ранее бывший старший тренер мужской сборной России по биатлону Владимир Аликин раскритиковал Драчёва за желание проводить сборы за границей.