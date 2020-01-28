Аликин раскритиковал Драчёва за желание проводить сборы за границей

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Бывший старший тренер мужской сборной России по биатлону Владимир Аликин выразил удивление по поводу количества спортсменов, которые ездят с национальной командой на подготовительные сборы.
Аликин раскритиковал Драчёва за желание проводить сборы за границей
  • РИА Новости

«Если сейчас действительно возили 16 человек, то это, неправильно. Когда я был тренером, то брал с собой 10 человек. Драчёв хочет проводить сборы за рубежом, ездить по заграницам. Здесь я просто не согласен! У нас и так аховое положение — школы биатлона закрываются во многих областях, не выдают лицензий на стрельбу. Например, в Перми, в городе-миллионнике, нет стрельбища. Просто не дают лицензии! И как тогда мы будем развивать свой спорт? Я намеренно два сбора проводил в России, чтобы поддержать наши базы. Люди видят, что сборная команда здесь тренируется, это толчок к развитию. У нас хорошие базы! Понятно, что за рубежом цены выше, но, ребята, вы хотите жить комфортно и бегать на задворках или же показывать результат? Руководители наших баз всегда создают условия для нашей команды, чтобы спортсменам было хорошо. И это правильно», — цитирует Аликина Sport24.

Ранее Тихонов жёстко раскритиковал Драчёва за слова о возможном сокращении состава сборной России.

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