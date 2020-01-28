Тихонов жёстко раскритиковал Драчёва за слова о возможном сокращении состава сборной России

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Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов жёстко раскритиковал слова главы Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчёва о том, что состав сборной России может сократиться вдвое в следующем сезоне.
Тихонов жёстко раскритиковал Драчёва за слова о возможном сокращении состава сборной России
  • © Нина Зотина
  • РИА Новости

«Всё, что говорит Драчёв — это бред безграмотного человека. Всё, что ему нужно сказать: «Я подаю в отставку!» Это будет самый большой подарок российскому биатлону и нашим болельщикам», — приводит слова Тихонова Sport24.

Он отметил, что мало того, что Россия осталась без международных соревнований, так ещё и в регионах жалуются, что нет средств на существование.

«Драчёв говорит про комплекс в Сочи, что там не получается тренироваться. Болван! Как же мы раньше выигрывали? У нас и Сочи не было. Я же 13 с половиной лет возглавлял биатлон, почему нельзя было прислушаться? Я бы всю эту банду разогнал и взял бы ответственность. Тогда наверняка бы всё стало по-другому», — добавил Тихонов, возглавлявший СБР с 1995 по 2008 год.

Ранее Драчёв рассказал о возможном сокращении состава сборной России по биатлону.

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