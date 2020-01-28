Драчёв рассказал о возможном сокращении состава сборной России по биатлону

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал, что число биатлонистов, которые будут проходить централизованную подготовку к новому сезону в составе сборной России, может сократиться вдвое.

По словам Драчёва, которые передаёт ТАСС, на такой шаг СБР может пойти, если будет принято решение готовиться к сезону за рубежом.

«Тогда будем тренировать не 16 человек, а восемь, будем работать с прицелом только на основной состав», — добавил функционер.

Он отметил, что СБР анализирует работу не только национальной команды, но и других сборных, чтобы понять причины их более успешных выступлений.

«Чтобы работать по их методике, идти по такому же пути, необходимо принимать определённые решения. Но надо ещё посмотреть, пойдёт ли это нам на пользу», — рассказал Драчёв и привёл в пример сборную Франции, которая проводит подготовку на высокогорье, тогда как российская команда тренируется только на равнине.

Ранее сообщалось, что сборная России по биатлону установила свой антирекорд по числу гонок без медалей на КМ.