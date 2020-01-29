Тарпищев оценил выступление российских теннисистов на Australian Open

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что выступление российских теннисистов на первом в сезоне турнире серии Большого шлема Australian Open в Мельбурне не является плохим или хорошим.

«Нельзя сказать, что для наших теннисистов это выдающийся турнир, но и не плохой тоже», — цитирует Тарпищева РИА Новости.

Он также признался, что больше всего его расстроил результат вылетевшего в четвёртом круге Даниила Медведева, так как он считает 23-летнего россиянина одним из лучших теннисистов мира.

«Считаю, Медведев у Вавринки должен был выигрывать. Он по игре был сильнее, но в тактическом плане немножко поддался собственным эмоциям и не сыграл достаточно», — добавил Тарпищев.

Медведев уступил Вавринке со счётом 2:6, 6:2, 6:4, 6:7 (2:7), 2:6. Встреча продолжалась 3 часа 25 минут.

Ранее Тарпищев выразил мнение, что Анастасия Павлюченкова должна выйти на новый уровень в нынешнем сезоне.