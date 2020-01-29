Тарпищев считает, что Павлюченкова должна выйти на новый уровень в нынешнем сезоне

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение Анастасии Павлюченковой от испанки Гарбинье Мугурусы в матче 1/4 финала первого в сезоне турнира серии Большого шлема — Australian Open.
Тарпищев считает, что Павлюченкова должна выйти на новый уровень в нынешнем сезоне
  • © Bai Xue/XinHua
  • globallookpress.com

«Матч мог сложиться по-разному, но Мугуруса правильно выстроила свою игру. В целом Павлюченкова не должна себя ругать — она хорошо выступила в Австралии», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Он отметил, что, учитывая её прошлые травмы и длительную паузу в выступлениях, Павлюченкова хорошо справилась со всеми трудностями и прибавляет в игре в олимпийский сезон.

«Она должна выйти на новый уровень игры, на который способна», — добавил глава ФТР.

28-летняя Павлюченкова третий раз в карьере и второй подряд дошла до четвертьфинала Australian Open. Ей ни разу не удалось преодолеть эту стадию соревнований.

Ранее сообщалось, что американский журналист назвал Павлюченкову лучшей среди теннисисток, не попадавших в топ-10 рейтинга WTA.

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