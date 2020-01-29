Тарпищев считает, что Павлюченкова должна выйти на новый уровень в нынешнем сезоне
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«Матч мог сложиться по-разному, но Мугуруса правильно выстроила свою игру. В целом Павлюченкова не должна себя ругать — она хорошо выступила в Австралии», — приводит слова Тарпищева ТАСС.
Он отметил, что, учитывая её прошлые травмы и длительную паузу в выступлениях, Павлюченкова хорошо справилась со всеми трудностями и прибавляет в игре в олимпийский сезон.
«Она должна выйти на новый уровень игры, на который способна», — добавил глава ФТР.
28-летняя Павлюченкова третий раз в карьере и второй подряд дошла до четвертьфинала Australian Open. Ей ни разу не удалось преодолеть эту стадию соревнований.
Ранее сообщалось, что американский журналист назвал Павлюченкову лучшей среди теннисисток, не попадавших в топ-10 рейтинга WTA.