Американский журналист назвал Павлюченкову лучшей среди теннисисток, не попадавших в топ-10 рейтинга WTA

Американский журналист Бен Розенберг дал высокую оценку карьере российской теннисистки Анастасии Павлюченковой.

«Анастасия Павлюченкова должна быть лучшим игроком среди тех, кто (пока что) никогда не достигал первой десятки мирового рейтинга, не так ли?» — написал обозреватель The New York Times в Twitter.

Он также предложил пользователям обсудить другие кандидатуры, такие как Ник Кирьос и Анастасия Севастова. Некоторые комментаторы согласились с Розенбергом.

На Australian Open Павлюченкова дошла до четвертьфинала, где проиграла испанке Гарбинье Мугурусе.

Ранее теннисистка прокомментировала своё поражение.