Американский журналист назвал Павлюченкову лучшей среди теннисисток, не попадавших в топ-10 рейтинга WTA

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Американский журналист Бен Розенберг дал высокую оценку карьере российской теннисистки Анастасии Павлюченковой.
Американский журналист назвал Павлюченкову лучшей среди теннисисток, не попадавших в топ-10 рейтинга WTA
  • ©Zhu Hongye/XinHua
  • globallookpress.com

«Анастасия Павлюченкова должна быть лучшим игроком среди тех, кто (пока что) никогда не достигал первой десятки мирового рейтинга, не так ли?» — написал обозреватель The New York Times в Twitter.

Он также предложил пользователям обсудить другие кандидатуры, такие как Ник Кирьос и Анастасия Севастова. Некоторые комментаторы согласились с Розенбергом.

На Australian Open Павлюченкова дошла до четвертьфинала, где проиграла испанке Гарбинье Мугурусе.

Ранее теннисистка прокомментировала своё поражение.

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