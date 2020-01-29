Американский журналист назвал Павлюченкову лучшей среди теннисисток, не попадавших в топ-10 рейтинга WTA
- ©Zhu Hongye/XinHua
- globallookpress.com
«Анастасия Павлюченкова должна быть лучшим игроком среди тех, кто (пока что) никогда не достигал первой десятки мирового рейтинга, не так ли?» — написал обозреватель The New York Times в Twitter.
Он также предложил пользователям обсудить другие кандидатуры, такие как Ник Кирьос и Анастасия Севастова. Некоторые комментаторы согласились с Розенбергом.
На Australian Open Павлюченкова дошла до четвертьфинала, где проиграла испанке Гарбинье Мугурусе.
Ранее теннисистка прокомментировала своё поражение.