Павлюченкова: конечно, я очень расстроена поражением, у меня были все шансы

Россиянка Анастасия Павлюченкова прокомментировала поражение от испанки Гарбинье Мугурусы в матче 1/4 финала первого в сезоне турнира серии Большого шлема — Australian Open.

«Её игра меня не удивила. У меня было ощущение, что я контролировала ситуацию на корте. Я хорошо себя чувствовала. А она просто боролась за каждое очко. Меня подводило исполнение. А потом накопились отрицательные эмоции. Я сама себя немного задавила — я часто так делаю, но сегодня особенно», — приводит слова Павлюченковой пресс-служба турнира.

Она отметила, что в целом рада дойти до четвертьфинала Australian Open.

«Но, конечно, я очень расстроена поражением. У меня были все шансы. Проигрывать вообще всегда неприятно — в четвертьфинале, полуфинале, финале, везде. Ненавижу проигрывать. Нужно как-то извлечь из этого матча, из этого турнира положительные моменты и двигаться дальше», — добавила 28-летняя россиянка.

Павлюченкова проиграла Мугурусе со счётом 5:7, 3:6. Для российской теннисистки это шестое поражение в четвертьфиналах на турнирах Большого шлема и третье именно на Australian Open.

Ранее сообщалось, что Барти и Кенин сыграют в полуфинале Australian Open.