Фигуристка Куракова рассказала, почему сменила гражданство

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Бывшая российская фигуристка Екатерина Куракова назвала причину смены гражданства.
Фигуристка Куракова рассказала, почему сменила гражданство
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«Я никогда не думала, что мне 17 лет и я в возрасте. Это сейчас всё свелось к тому, что в 17 можно заканчивать. Я так не считаю. Для меня кумир та же Каролина Костнер, которая докаталась до 31. Мне тоже хочется продолжительной карьеры, это одна из причин смены гражданства. Мне хотелось бы запомниться в фигурном катании», — цитирует Куракову РИА Новости.

В настоящее время россиянка выступает под польским флагом.

Ранее сообщалось, что ученица Тутберидзе Канышева заявила о переходе в танцы на льду.

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