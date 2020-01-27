Хованцев заявил, что три медали на ЧМ можно будет считать успехом для российских биатлонистов

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев оценил перспективы национальной команды на завоевание медалей грядущего чемпионата мира.

«Если касаться индивидуальных медалей, то мы ждём наград от Александра Логинова, Матвея Елисеева, Ларисы Куклиной, Светланы Мироновой и Екатерины Юрловой-Перхт. Повторение результата прошлогоднего ЧМ в три медали было бы достаточно хорошим выступлением для отечественного биатлона сегодня», — цитирует Хованцева «Спорт день за днём».

Чемпионат мира по биатлону пройдёт с 13 по 23 февраля в итальянском Антхольце.

Ранее Губерниев выразил уверенность, что на ЧМ Россия не останется без медалей.