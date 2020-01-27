Хованцев заявил, что три медали на ЧМ можно будет считать успехом для российских биатлонистов
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- РИА Новости
«Если касаться индивидуальных медалей, то мы ждём наград от Александра Логинова, Матвея Елисеева, Ларисы Куклиной, Светланы Мироновой и Екатерины Юрловой-Перхт. Повторение результата прошлогоднего ЧМ в три медали было бы достаточно хорошим выступлением для отечественного биатлона сегодня», — цитирует Хованцева «Спорт день за днём».
Чемпионат мира по биатлону пройдёт с 13 по 23 февраля в итальянском Антхольце.
Ранее Губерниев выразил уверенность, что на ЧМ Россия не останется без медалей.