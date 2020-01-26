Васильев раскритиковал тренерский штаб сборной России по биатлону

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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев подверг критике тренерский штаб сборной России по биатлону после выступления на Кубке мира в словенской Поклюке.
Васильев раскритиковал тренерский штаб сборной России по биатлону
  • РИА Новости

«Сложно подбирать определения, всё не очень хорошо. Сегодня посмотрел, как бегут наши спортсмены (та же Миронова, которая считается у нас быстроходом) и как бегут соперницы. У соперниц и частота движений другая, и мощность. Чувствуется, что у наших просто нет сил. Не знаю, чем наши занимались в подготовительный период, но все мёртвые. Как можно было так натренировать спортсменов, что они ноги еле волочат?» — цитирует Васильева «Чемпионат».

Он отметил, что главным стартом будет являться чемпионат мира, но ожидает от команды слабого результата. Он также подчеркнул, что в текущем сезоне плохо выступает даже лидер сборной Александр Логинов.

«Начали за здравие, а сейчас всё движется к тому, что закончится за упокой. Остаётся верить только в чудо», — добавил Васильев.

Ранее глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал антирекорд отечественных биатлонистов по количеству гонок без медалей на этапах Кубка мира.

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