Драчёв — о результатах российских биатлонистов: надо постараться исправить ситуацию до ЧМ

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал антирекорд отечественных биатлонистов по количеству гонок без медалей на этапах Кубка мира.

«К этой серии я отношусь спокойно. Это ни в коем случае не провал. Отрицательный результат — тоже результат. Он отражает результат работы. Мы знаем, что пошло не так после этапа Кубка мира в Хохфильцене и новогоднего перерыва, однако на публику это выносить не хотелось бы. Мы разобрались, где допустили ошибку и в чём проблема, теперь нам надо постараться исправить ситуацию до чемпионата мира. Если мы смогли за короткий период растерять все достижения, то таким же образом реально и догнать», — цитирует ТАСС Драчёва.

Сборная России не может завоевать медали на этапах Кубка мира уже 26 гонок подряд.

Ранее сообщалось, что сборная России по биатлону установила свой антирекорд по числу гонок без медалей на КМ.