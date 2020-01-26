Зуева считает, что Синицина и Кацалапов были сильнее всех на ЧЕ
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Еще одна российская пара Александра Степанова / Иван Букин заняла третье место.
«Я просто счастлива, что две российские пары опять на пьедестале. Всегда говорила, что мечтаю это увидеть. Победа Виктории и Никиты заслуженна, они выиграли в равной борьбе, это не потому, что кто-то сильно ошибся. Меня тоже захватило исполнение программы французской парой. Я смотрела, не отрываясь, это было чудесно. Но Виктория и Никита были сильнее», — приводит слова Зуевой «Р-Спорт».
Ранее сообщалось, что тренеры Степановой и Букина возмутились низкими оценками своих подопечных.