Зуева считает, что Синицина и Кацалапов были сильнее всех на ЧЕ

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Тренер по фигурному катанию Марина Зуева прокомментировала победу пары Виктория Синицина / Никита Кацалапов в соревнованиях танцевальных дуэтов на чемпионате Европы 2020 года.
Зуева считает, что Синицина и Кацалапов были сильнее всех на ЧЕ
  • globallookpress.com

Еще одна российская пара Александра Степанова / Иван Букин заняла третье место.

«Я просто счастлива, что две российские пары опять на пьедестале. Всегда говорила, что мечтаю это увидеть. Победа Виктории и Никиты заслуженна, они выиграли в равной борьбе, это не потому, что кто-то сильно ошибся. Меня тоже захватило исполнение программы французской парой. Я смотрела, не отрываясь, это было чудесно. Но Виктория и Никита были сильнее», — приводит слова Зуевой «Р-Спорт».

Ранее сообщалось, что тренеры Степановой и Букина возмутились низкими оценками своих подопечных.

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