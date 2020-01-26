Тренеры Степановой и Букина возмутились низкими оценками своих подопечных

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Тренеры по фигурному катанию Ирина Жук и Александр Свинин заявили, что их подопечным Александре Степановой и Ивану Букину занизили оценки.
Тренеры Степановой и Букина возмутились низкими оценками своих подопечных
  • Reuters

Спортсмены заняли третье место в турнире танцевальных дуэтов по сумме двух программ.

«В короткой программе они катались хорошо, но их баллы могли быть и выше. Такого отрыва от лидеров не могло быть, я так считаю. К ребятам никаких претензий. Мы даже перестали радоваться оценкам, потому что мы сначала радуемся, а потом видим занятые места, шок, а затем приходим в себя и работаем дальше», — приводит ТАСС слова Жук.

Ранее сообщалось, что российские фигуристы повторили рекорд СССР по общему числу наград на ЧЕ.

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