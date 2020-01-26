Трусова: из-за праздников я не успела набрать форму

Бронзовый призёр чемпионата Европы по фигурному катанию 2020 года Александра Трусова прокомментировала своё выступление в произвольной программе.

«Форма не самая лучшая сейчас, после праздников не до конца набрала её. Я просто не могу собраться. Падения? Я не собралась как надо после первого падения, поэтому было второе, я очень расстроена», — цитирует Трусову ТАСС.

Золото в Граце завоевала Алёна Косторная. По сумме двух программ россиянка набрала 240,81 балла. Серебряным призёром стала Анна Щербакова. Её результат — 237,76. Бронзу выиграла Трусова (225,34).

Ранее сообщалось, что фигуристы России повторили рекорд СССР по общему числу наград на ЧЕ.