Трусова: из-за праздников я не успела набрать форму
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«Форма не самая лучшая сейчас, после праздников не до конца набрала её. Я просто не могу собраться. Падения? Я не собралась как надо после первого падения, поэтому было второе, я очень расстроена», — цитирует Трусову ТАСС.
Золото в Граце завоевала Алёна Косторная. По сумме двух программ россиянка набрала 240,81 балла. Серебряным призёром стала Анна Щербакова. Её результат — 237,76. Бронзу выиграла Трусова (225,34).
Ранее сообщалось, что фигуристы России повторили рекорд СССР по общему числу наград на ЧЕ.