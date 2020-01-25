Порье заявил, что намерен стать чемпионом UFC

Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье, выступающий в лёгком весе, заявил, что его цель — стать неоспоримым чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

«Моя цель — это стать неоспоримым чемпионом мира. Не могу продолжать карьеру, гоняясь за зрелищными или просто интересными поединками. Хочу быть частью этого и развлекать фанатов, устраивать классные поединки, но и хочу быть чемпионом. Не хотелось бы, чтобы все говорили, что я временный чемпион, когда речь идёт о моих достижениях. Нацелен провести три поединка в 2020 году. Не так важно, апрель или май. Мне необходимы три поединка, я жду вызова. Буду полностью готов драться в апреле», — цитирует Дастина Порье BJPenn.

В последнем поединке, который состоялся в сентябре 2019 года, американец уступил в бою за титул чемпиона в лёгком весе россиянину Хабибу Нурмагомедову.

Ранее боец UFC рассказал, как отца Нурмагомедова не пустили на взвешивание с флагом России.