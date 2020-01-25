Могильный считает, что Овечкину по силам побить рекорд Гретцки по заброшенным шайбам в НХЛ
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«Цифра говорит сама за себя, 700 шайб в НХЛ — это нереально. Саня — красавец, ему ещё играть и играть. Желаю здоровья ему. В запасе бензина ещё полно. Побить рекорд Гретцки реально. Всё зависит только от здоровья. Будет здоров — забьёт ещё столько же, 700 голов», — цитирует Могильного «Спорт-Экспресс».
В настоящее время на счету Овечкина 692 заброшенных шайбы в НХЛ. Рекорд принадлежит легендарному канадскому форварду Уэйну Гретцки — 894 шайбы.
Ранее сообщалось, что Овечкин и Малкин включены в сборные десятилетий по версии НХЛ.