Могильный считает, что Овечкину по силам побить рекорд Гретцки по заброшенным шайбам в НХЛ

Легендарный российский хоккеист Александр Могильный оценил перспективы соотечественника Александра Овечкина из «Вашингтон Кэпиталз» установить рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству заброшенных шайб за карьеру.

«Цифра говорит сама за себя, 700 шайб в НХЛ — это нереально. Саня — красавец, ему ещё играть и играть. Желаю здоровья ему. В запасе бензина ещё полно. Побить рекорд Гретцки реально. Всё зависит только от здоровья. Будет здоров — забьёт ещё столько же, 700 голов», — цитирует Могильного «Спорт-Экспресс».

В настоящее время на счету Овечкина 692 заброшенных шайбы в НХЛ. Рекорд принадлежит легендарному канадскому форварду Уэйну Гретцки — 894 шайбы.

Ранее сообщалось, что Овечкин и Малкин включены в сборные десятилетий по версии НХЛ.