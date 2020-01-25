Овечкин и Малкин включены в сборные десятилетий по версии НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин включён в первую сборную прошедшего десятилетия по версии Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Как сообщает официальный сайт НХЛ, кроме Овечкина, в сборную вошли форварды Сидни Кросби из «Питтсбург Пингвинз» и Патрик Кейн из «Чикаго Блэкхоукс», защитники Дрю Даути («Лос-Анджелес Кингз») и Данкан Кит («Чикаго Блэкхоукс») и голкипер «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри.

Другой российский нападающий, выступающий за «Питтсбург», Евгений Малкин попал во вторую сборную десятилетия. Его партнёрами по атакующей линии стали Стивен Стэмкос («Тампа-Бэй Лайтнинг») и Патрис Бержерон («Бостон Брюинз»), в защите символического звена — Эрик Карлссон («Сан-Хосе Шаркс») и Здено Хара («Бостон Брюинз»), а вратарём команды стал Хенрик Лундквист из «Нью-Йорк Рейнджерс».

Ранее сообщалось, что 14% игроков НХЛ хотели бы выпить пива с Овечкиным.