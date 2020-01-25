Москвина: на ЧМ Бойковой и Козловскому будет значительно сложнее

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Тренер по фигурному катанию Тамара Москвина прокомментировала победу своих подопечных Александры Бойковой и Дмитрия Козловского на чемпионате Европы.

«Ребята ещё не были в такой ситуации, когда с отрывом шли на произвольную программу. Но справились хорошо. Мы их настраивали просто к очередным соревнованиям. Теперь отдохнём, потом что-то ещё поделаем и начнём готовиться к чемпионату мира. Но там будут совсем конкуренты из разных стран. Промежуточных соревнований, наверное не будет. На чемпионате мира будет значительно сложнее», — рассказала Москвина.

Тренер также призналась, что ей не понравилось в произвольной программе Бойковой и Козловского.

«Например, в тодесе не досидели, можно было досидеть. Ещё в поддержке, при спуске…  Есть такая поддержка, где только она держится, а он с разведенными руками. Но это для зрителей незаметно», — добавила специалист.

Бойкова и Козловский одержали победу на чемпионате Европы с оценкой 234,58 балла.

Ранее тренер прокомментировал бронзовые медали Дарьи Павлюченко и Дениса Ходыкина.

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