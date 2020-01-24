Глейхенгауз считает, что российские фигуристки идеально откатали короткую программу

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз оценил выступления российских фигуристок Алёны Косторной, Анны Щербаковой и Александры Трусовой в короткой программе на чемпионате Европы в австрийском Граце.

«Конечно, почти все идеально прокатали. Вопросов никаких нет. Маленькая помарка Саши на дупле, но это случается», — цитирует хореографа РИА Новости.

По словам Глейхенгауза, несмотря на ошибку Трусовой, ему очень понравилось, как она подала свою программу.

«Мы много работали над короткой, произвольной и хореографией, поэтому по подаче она превзошла себя», — добавил Глейхенгауз.

Косторная лидирует после короткой программы, набрав 84,92 балла. Щербакова занимает второе место (77,95), а Трусова замыкает тройку сильнейших (74,95).

Произвольная программа будет представлена 25 января.

Ранее Елизавета Туктамышева заявила, что получила наслаждение от выступления россиянок в короткой программе.