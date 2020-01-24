Туктамышева заявила, что получила наслаждение от выступления россиянок в короткой программе
«Очень красиво, чисто, технично откатались. Зрители, в том числе и я, получили наслаждение от этого», — сказала Туктамышева в эфире Первого канала.
Алёна Косторная лидирует после короткой программы, набрав 84,92 балла. Анна Щербакова занимает второе место (77,95), а Александра Трусова замыкает тройку сильнейших (74,95).
Произвольная программа будет представлена 25 января.
Ранее хореограф Даниил Глейхенгауз сообщил, что Трусова заявила три четверных прыжка в произвольной программе.