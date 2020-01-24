Туктамышева заявила, что получила наслаждение от выступления россиянок в короткой программе

Чемпионка мира по фигурному катанию 2015 года Елизавета Туктамышева отреагировала на выступление российских фигуристок на первенстве Европы 2020 года в австрийском Граце.

«Очень красиво, чисто, технично откатались. Зрители, в том числе и я, получили наслаждение от этого», — сказала Туктамышева в эфире Первого канала.

Алёна Косторная лидирует после короткой программы, набрав 84,92 балла. Анна Щербакова занимает второе место (77,95), а Александра Трусова замыкает тройку сильнейших (74,95).

Произвольная программа будет представлена 25 января.

Ранее хореограф Даниил Глейхенгауз сообщил, что Трусова заявила три четверных прыжка в произвольной программе.