Глейхенгауз сообщил, что Трусова заявила три четверных прыжка в произвольной программе
- РИА Новости
«Мы хотим, чтобы она откатала свою программу чисто, сделала все элементы и почувствовала уверенность. После этого мы будем снова вставлять дополнительные элементы», — цитирует Глейхенгауза Sport24.
Трусова занимает третье место после короткой программы, набрав 74,95 балла. Произвольная будет представлена 25 января.
Ранее Алёна Косторная после победы в короткой программе на ЧЕ заявила, что просто старается чисто откатать свою программу, в то время как в технической части пытаются соревноваться Анна Щербакова и Трусова.