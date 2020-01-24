Глейхенгауз сообщил, что Трусова заявила три четверных прыжка в произвольной программе

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз сообщил, что у российской фигуристки Александры Трусовой заявлено три четверных прыжка на произвольную программу на чемпионате Европы в австрийском Граце.

«Мы хотим, чтобы она откатала свою программу чисто, сделала все элементы и почувствовала уверенность. После этого мы будем снова вставлять дополнительные элементы», — цитирует Глейхенгауза Sport24.

Трусова занимает третье место после короткой программы, набрав 74,95 балла. Произвольная будет представлена 25 января.

Ранее Алёна Косторная после победы в короткой программе на ЧЕ заявила, что просто старается чисто откатать свою программу, в то время как в технической части пытаются соревноваться Анна Щербакова и Трусова.