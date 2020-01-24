Косторная: в технике соревнуются Щербакова с Трусовой, а я просто катаюсь

Российская фигуристка Алёна Косторная после победы в короткой программе на чемпионате Европы в Граце заявила, что она просто старается чисто откатать свою программу, в то время как в технической части пытаются соревноваться её соотечественницы Анна Щербакова и Александра Трусова.

РИА Новости

«Каждый спортсмен стремится стать первым. Быть лучше и лучше, сделать первым какой-то элемент. Но на данный момент в технике соревнуются Аня с Сашей. А я просто катаюсь, по возможности чисто», — цитирует Косторную «Чемпионат». Косторная лидирует после короткой программы, набрав 84,92 балла. Анна Щербакова занимает второе место (77,95), а Александра Трусова замыкает тройку сильнейших (74,95). Произвольная программа будет представлена 25 января. Ранее Илья Авербух назвал фигуристку Щербакову фавориткой в произвольной программе на ЧЕ.