Косторная: в технике соревнуются Щербакова с Трусовой, а я просто катаюсь
- РИА Новости
«Каждый спортсмен стремится стать первым. Быть лучше и лучше, сделать первым какой-то элемент. Но на данный момент в технике соревнуются Аня с Сашей. А я просто катаюсь, по возможности чисто», — цитирует Косторную «Чемпионат».
Косторная лидирует после короткой программы, набрав 84,92 балла. Анна Щербакова занимает второе место (77,95), а Александра Трусова замыкает тройку сильнейших (74,95).
Произвольная программа будет представлена 25 января.
Ранее Илья Авербух назвал фигуристку Щербакову фавориткой в произвольной программе на ЧЕ.