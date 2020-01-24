Косторная: в технике соревнуются Щербакова с Трусовой, а я просто катаюсь

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Российская фигуристка Алёна Косторная после победы в короткой программе на чемпионате Европы в Граце заявила, что она просто старается чисто откатать свою программу, в то время как в технической части пытаются соревноваться её соотечественницы Анна Щербакова и Александра Трусова.
Косторная: в технике соревнуются Щербакова с Трусовой, а я просто катаюсь
  • РИА Новости

«Каждый спортсмен стремится стать первым. Быть лучше и лучше, сделать первым какой-то элемент. Но на данный момент в технике соревнуются Аня с Сашей. А я просто катаюсь, по возможности чисто», — цитирует Косторную «Чемпионат».

Косторная лидирует после короткой программы, набрав 84,92 балла. Анна Щербакова занимает второе место (77,95), а Александра Трусова замыкает тройку сильнейших (74,95).

Произвольная программа будет представлена 25 января.

Ранее Илья Авербух назвал фигуристку Щербакову фавориткой в произвольной программе на ЧЕ.

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