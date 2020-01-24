Авербух считает фигуристку Щербакову фавориткой в произвольной программе на ЧЕ

Серебряный призёр Олимпиады-2002 хореограф Илья Авербух поделился ожиданиями перед произвольной программой на чемпионате Европы в австрийском Граце.

«Косторная лучшая в мире? Нет, конечно, впереди произвольная программа, девочки еще будут прыгать четверные, это совершенно не так», — цитирует эксперта Sport24.

По его мнению, каждая из российских фигуристок может победить на европейском первенстве. Хореограф подчеркнул, что если бы не было ограничения по прыжкам, то Косторной было бы гораздо сложнее в короткой программе.

«Фаворит в произвольной? Щербакова, потому что она достаточно близко находится к позиции. Судьба первого места абсолютно неясна, потому что каждая из девочек, показав свой максимум, может выиграть произвольную программу», — добавил Авербух.

Косторная лидирует после короткой программы, набрав 84,92 балла. Анна Щербакова занимает второе место (77,95), а Александра Трусова замыкает тройку сильнейших (74,95).

Произвольная программа будет представлена 25 января.

Ранее Авербух высказался о выступлениях россиянок в короткой программе.