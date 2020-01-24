Авербух о короткой программе Косторной: лучше сейчас исполнить невозможно

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Серебряный призёр Олимпиады-2002 хореограф Илья Авербух высказался о выступлениях российский фигуристок в короткой программе на чемпионате Европы в австрийском Граце.
Авербух о короткой программе Косторной: лучше сейчас исполнить невозможно
  • РИА Новости

«Девчонки справились, а чемпионат Европы не является пиковым турниром. На пике своей формы нужно быть на чемпионате мира, поэтому наоборот хорошо, что нет наивысших показателей, но и нет каких-то больших сбоев», — цитирует эксперта Sport24.

Он отметил, что все россиянки откатались чисто за исключением небольшой ошибки у Косторной. По его словам, первенство Европы является проверочным стартом перед чемпионатом мира, а также согласился со словами олимпийского чемпиона Алексея Ягудина, который заявил, что Косторной не стоит ничего добавлять в своём катании.

«Уже третий раз подряд Косторная демонстрирует идеально-образцовый прокат в короткой программе. Лучше на данный момент исполнить невозможно, потому что есть ограничения на четверные прыжки. По набору прыжков лучше, чем Алёна, в короткой программе быть невозможно», — заявил Авербух.

Косторная лидирует после короткой программы, набрав 84,92 балла. Анна Щербакова занимает второе место (77,95), а Александра Трусова замыкает тройку сильнейших (74,95).

Произвольная программа будет представлена 25 января.

Ранее Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Трусовой в короткой программе на ЧЕ.

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