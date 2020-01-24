Тарасова прокомментировала выступление Трусовой в короткой программе на ЧЕ
- РИА Новости
«Молодец. Пошла всё-таки на аксель. Не знаю, как было задумано, так как она его не разминала, а на разминке тренировала флип. Как говорится, «шмальнула» с ребра и ножками вперёд — и раскрыла этот аксель. Просто получилось, что он с ошибочкой», — заявила Тарасова в эфире Первого канала.
Она отметила прогресс спортсменки. По её словам видно, как 15-летняя россиянка работает над элементами.
Трусова занимает третье место после короткой программы, набрав 74,95 балла. Произвольная будет представлена 25 января.
Ранее Трусова рассказала о своей ошибке в короткой программе на ЧЕ.