Мотогонщик Эдвин Стравер скончался после аварии на «Дакаре»

Нидерландский мотогонщик Эдвин Стравер скончался в результате травм, полученных в аварии на 11-м этапе ралли-рейда «Дакар» в Саудовской Аравии.

Как сообщает Motorsport со ссылкой на официальных представителей 48-летнего спортсмена, он скончался, находясь в больнице, в присутствии своих близких.

Стравер, в третий раз выступавший на «Дакаре», попал в аварию на первой половине спецучастка. Около десяти минут у него не было сердцебиения, прежде чем его реанимировали врачи. Затем гонщик был доставлен в больницу в Эр-Рияде в критическом состоянии, где у него диагностировали перелом в верхней части шейного отдела позвоночника. Позднее он был доставлен в Нидерланды, где было подтверждено, то его мозг получил слишком серьёзные повреждения, и после согласия семьи врачи отключили его от аппарата искусственного дыхания.

Ранее сообщалось, что португальский мотогонщик Гонсалвеш погиб во время ралли «Дакар».