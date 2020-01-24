Тренер Алиева рассказал о сложностях во время подготовки к чемпионату Европы

Тренер фигуриста Дмитрия Алиева Евгений Рукавицын подвёл итоги выступления подопечного на чемпионате Европы в Граце, где россиянин завоевал золото.

«Если бы я видел, что на тренировках что-то идёт не так, я бы внёс какие-то коррективы. Но видел, что Дима собран именно настолько, насколько это необходимо. Скажу честно, всё было достаточно сложно, хотя детализировать сейчас не готов… Мы воспринимали всё происходящее без паники, вот что главное», — заявил Рукавицын в интервью RT.

Также тренер рассказал, в чём Алиев прибавил по сравнению со своим первым чемпионатом Европы.

«На самом деле во всём. Я всегда знал, что он боец. Даже когда случались неудачи, это не было поводом усомниться в его бойцовских качествах», — добавил Рукавицын.

Ранее тренер Даниеляна заявила, что о поездке подопечного на ЧМ ещё не думала.