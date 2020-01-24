Тренер Даниеляна: о поездке на ЧМ я вообще ещё не думала

Елена Буянова, тренер российского фигуриста Артура Даниеляна, заявила, что ещё не задумывалась над вопросом участия её подопечного в чемпионате мира, который состоится в Монреале.

«На эту тему я вообще ещё не думала, слишком переполняют эмоции. Подумаю об этом завтра, как говорила героиня известного романа. Всё это мы обязательно будем обсуждать с руководством федерации, но в первостепенных планах — первенство России и отбор на юниорский чемпионат», — рассказала Буянова RT.

Специалист отметила, что до начала чемпионата Европы они обговаривали с руководством сборной, что сразу после окончания мужских соревнований они вернутся в Москву, чтобы иметь больше времени на подготовку к следующему старту.

«Сейчас же получается, что эти планы тоже придётся менять, поскольку в Граце Артуру предстоит участвовать в показательных выступлениях. Он довольно рано начал этот сезон, в мае. Потом, как у всех, у нас возникли проблемы с ботинками. Поэтому хорошо бы иметь возможность хоть чуточку передохнуть и восстановиться. Но теперь это зависит не только от нашего желания», — пояснила Буянова.

Она также рассказала, что если бы у неё была возможность освободить своего ученика от отбора на юниорский чемпионат мира, то она бы ею воспользовалась.

«Если такую возможность нам предоставят, то мы, скорее всего, действительно откажемся от этого старта», — добавила тренер.

Ранее Буянова заявила, что на чемпионате Европы Даниелян смотрел на всех широко распахнутыми глазами.