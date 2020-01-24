Буянова: Даниелян смотрел на всех широко распахнутыми глазами

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Елена Буянова, тренер российского фигуриста Артура Даниеляна, рассказала, что для неё как для наставника было самым сложным на чемпионате Европы в австрийском Граце.
Буянова: Даниелян смотрел на всех широко распахнутыми глазами
  • © Raniero Corbelletti/AFLO
  • globallookpress.com

«Имелось много нюансов, но я бы не назвала их сложными. Когда спортсмен впервые врывается на такой уровень, ему всегда легче, чем когда он выступает второй или третий раз. Поэтому я настраивала Артура на то, что соревнования должны стать для него своего рода праздником, где можно позволить себе полёт души без оглядки на обстоятельства. Само по себе это непростое испытание для дебютанта — оказаться среди тех, кого раньше ты видел большей частью на видеозаписях. И конечно, он смотрел на всех широко распахнутыми глазами», — рассказала Буянова RT.

Ранее она призналась, что не верила в то, что Даниелян сможет выиграть медаль на ЧЕ в Граце.

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