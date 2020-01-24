Тренер Даниеляна не верила в то, что он сможет выиграть медаль на ЧЕ в Граце

Елена Буянова, тренер российского фигуриста Артура Даниеляна, призналась, что не рассчитывала, что её воспитанник сможет стать призёром дебютного для него чемпионата Европы.

«Даже предположить не могла, всё-таки в нашей команде есть два очень опытных спортсмена, гораздо более опытных, чем Артур. Досадно, что в произвольной программе случилось падение с достаточно элементарного прыжка. Видимо, слишком сильно выложился на четверных», — рассказала Буянова RT.

Она отметила, что такая ошибка произошла из-за недостатка опыта у 16-летнего фигуриста.

«Нельзя допускать такие ошибки, когда борешься за медаль. Несмотря на это, мне очень понравилось, как Артур настраивал себя на выступление, как проводил разминки, тренировки. В нём, как мне кажется, всё-таки начинает проявляться и расти внутренний спортивный дух, здорово, когда у спортсмена появляется уверенность», — добавила специалист.

Ранее сообщалось, что Буянова сравнила Даниеляна с юным Хавьером Фернандесом.