Зуева: судейские требования вынуждают ставить парам элементы из танцев

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Тренер Марина Зуева объяснила, почему в программе её подопечных Евгении Тарасовой и Владимира Морозова много движений, которые более характерны для танцоров, а не для парного катания.
Зуева: судейские требования вынуждают ставить парам элементы из танцев
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«Это необходимость. Половина судейский бригады это танцевальные судьи, у них немножко другой взгляд, другие установки, они иначе смотрят на музыкальные фразы, на взаимодействие между партнерами, хотят, чтобы все это было максимально приближенно к танцам. Мне кажется, это правильная тенденция. Таковы нынешние требования. В программах парного катания хотят видеть не только элементы, но идею, историю, интересные переходы, композицию. То есть программа такова не потому, что я в большей степени танцевальный тренер, а потому, что таковы рамки требований, в которых приходится работать», — подчеркнула Зуева в интервью RT.

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