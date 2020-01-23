Козловский признался, что был зажат во время короткой программы на ЧЕ

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Российский фигурист Дмитрий Козловский, который в паре с Александрой Бойковой выиграл короткую программу на чемпионате Европы с мировым рекордом, поделился впечатлениями от проката.
Козловский признался, что был зажат во время короткой программы на ЧЕ
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«Могу сказать, что присутствовала зажатость. Однако прокатом и результатом мы довольны. Мы каждый раз стараемся приводить себя в такую форму, чтобы показывать своё лучшее, максимальное катание», — цитирует Козловского Sport24.

Результат россиян составил 82,34 балла. Далее расположились Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин (74,92) и Евгения Тарасова — Владимир Морозов (73,50).

Ранее сообщалось, что Александр Самарин сменил ботинки из-за поломки перед выступлением на ЧЕ.

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