Самарин сменил ботинки из-за поломки перед выступлением на ЧЕ

Фигурист Александр Самарин выступает на чемпионате Европы по фигурному катанию в Граце в новых ботинках после поломки старых.

Об этом в разговоре с корреспондентом RT Еленой Вайцеховской рассказала тренер Инна Гончаренко.

«Буквально накануне чемпионата Европы я в случайном разговоре узнала, что у Саши сломался ботинок и он был вынужден перейти на новую пару прямо перед отъездом в Грац. Новые ботинки для высокого спортсмена, прыгающего четверные прыжки, — это катастрофа. Меняются все ощущения, а высокий рост требует прежде всего идеальной техники прыжков и идеального ритма», — сказала Гончаренко.

По словам специалиста, допущенные Самариным в короткой программе ошибки связаны именно со сменой ботинок.

«Ошибки, которые Самарин допустил в четверном лутце и тулупе, носят именно технический характер: лутц был выполнен не в ритм, а за счёт очень высокой скорости разбега. Поэтому было сложно справиться с выездом на приземлении. Тулуп тоже был исполнен со сбоем в отталкивании. Другими словами, в плане техники там есть над чем работать. Но, повторяю, всё это я склонна списать на замену ботинок», — отметила тренер.

По итогам проката короткой программы Самарин набрал 74,77 балла и занял 13-е место. Произвольную программу спортсмены представят 23 января.

Ранее Самарин прокомментировал своё выступление.