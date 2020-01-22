Самарин сменил ботинки из-за поломки перед выступлением на ЧЕ

Короткая ссылка
Фигурист Александр Самарин выступает на чемпионате Европы по фигурному катанию в Граце в новых ботинках после поломки старых.
Самарин сменил ботинки из-за поломки перед выступлением на ЧЕ
  • globallookpress.com
  • © Raniero Corbelletti/AFLO

Об этом в разговоре с корреспондентом RT Еленой Вайцеховской рассказала тренер Инна Гончаренко.

«Буквально накануне чемпионата Европы я в случайном разговоре узнала, что у Саши сломался ботинок и он был вынужден перейти на новую пару прямо перед отъездом в Грац. Новые ботинки для высокого спортсмена, прыгающего четверные прыжки, — это катастрофа. Меняются все ощущения, а высокий рост требует прежде всего идеальной техники прыжков и идеального ритма», — сказала Гончаренко.

По словам специалиста, допущенные Самариным в короткой программе ошибки связаны именно со сменой ботинок.

«Ошибки, которые Самарин допустил в четверном лутце и тулупе, носят именно технический характер: лутц был выполнен не в ритм, а за счёт очень высокой скорости разбега. Поэтому было сложно справиться с выездом на приземлении. Тулуп тоже был исполнен со сбоем в отталкивании. Другими словами, в плане техники там есть над чем работать. Но, повторяю, всё это я склонна списать на замену ботинок», — отметила тренер.

По итогам проката короткой программы Самарин набрал 74,77 балла и занял 13-е место. Произвольную программу спортсмены представят 23 января.

Ранее Самарин прокомментировал своё выступление.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить