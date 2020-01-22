Гончаренко: у Даниеляна самый технически правильный четверной сальхов на ЧЕ

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Заслуженный тренер России Инна Гончаренко прокомментировала выступление Артура Даниеляна на чемпионате Европы по фигурному катанию в Граце.
Гончаренко: у Даниеляна самый технически правильный четверной сальхов на ЧЕ
  • globallookpress.com
  • © Enrico Calderoni/AFLO SPORT

«Со всей ответственностью могу заявить, что у Даниеляна самый технически правильный четверной сальхов среди всех мужчин, которые исполняли в Граце этот прыжок. Очень красивый за счёт поднятых рук каскад лутц — тулуп. Жаль, что не получился аксель», — сказала Гончаренко в разговоре с корреспондентом RT Еленой Вайцеховской.

Специалист добавила, что пока не видела у фигуриста двух чистых прокатов на одном турнире.

«Есть такая вещь, как статистика. На моей памяти у Артура пока ещё не получалось безукоризненно откатать обе программы. Но, несмотря на ошибку, он просто молодец!» — сказала тренер.

По итогам проката короткой программы Даниелян набрал 84,63 балла и занял третье место. Произвольную программу спортсмены представят 23 января.

Ранее тренер Даниеляна прокомментировала его выступление на ЧЕ.

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