Чернышенко: у Матыцина абсолютная свобода действий в формировании команды и реализации проектов

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что у нового министра спорта Олега Матыцина есть возможность вывести российский спорт на новый уровень.

«У Матыцина есть невероятный шанс реализовать свои мечты и поднять дело на новую высоту. Президент и председатель правительства требуют от нас большего. У него абсолютная свобода действий в формировании команды и реализации проектов», — заявил Чернышенко.

Он отметил, что в современных условиях требуется увеличение темпов работы.

«Есть новые задачи, которые нам поступили от председателя правительства и нового министра. С ним нас объединяет не только преданность спорту, мы также знаем, что такое организация глобальных событий, которые невозможно перенести», — добавил вице-премьер.

Ранее Матыцин заявил, что задачи Минспорта основаны на стратегии России по сохранению здоровья нации.