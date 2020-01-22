Чернышенко: у Матыцина абсолютная свобода действий в формировании команды и реализации проектов

Короткая ссылка
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что у нового министра спорта Олега Матыцина есть возможность вывести российский спорт на новый уровень.
Чернышенко: у Матыцина абсолютная свобода действий в формировании команды и реализации проектов
  • © пресс-служба холдинга «Газпром-медиа»

«У Матыцина есть невероятный шанс реализовать свои мечты и поднять дело на новую высоту. Президент и председатель правительства требуют от нас большего. У него абсолютная свобода действий в формировании команды и реализации проектов», — заявил Чернышенко.

Он отметил, что в современных условиях требуется увеличение темпов работы.

«Есть новые задачи, которые нам поступили от председателя правительства и нового министра. С ним нас объединяет не только преданность спорту, мы также знаем, что такое организация глобальных событий, которые невозможно перенести», — добавил вице-премьер.

Ранее Матыцин заявил, что задачи Минспорта основаны на стратегии России по сохранению здоровья нации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить