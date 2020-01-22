Матыцин: задачи Минспорта основаны на стратегии России по сохранению здоровья нации

Министр спорта России Олег Матыцин рассказал о задачах, поставленных перед ведомством новым правительством страны.

«Надеюсь, конструктивные отношения, которые сложились у меня со многими, позволят реализовать задачи. Надеюсь, что потенциал и опыт работы будут эффективно использованы. Задачи основаны на приоритетной стратегии нашего государства в виде сохранения здоровья нации», — заявил Матыцин.

До своего назначения министром спорта 55-летний Матыцин возглавлял Международную федерацию студенческого спорта (FISU).

Ранее сообщалось, что, по мнению главы ОКР, новый министр спорта способен решать задачи любой сложности.