Матыцин: задачи Минспорта основаны на стратегии России по сохранению здоровья нации

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Министр спорта России Олег Матыцин рассказал о задачах, поставленных перед ведомством новым правительством страны.
Матыцин: задачи Минспорта основаны на стратегии России по сохранению здоровья нации
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

«Надеюсь, конструктивные отношения, которые сложились у меня со многими, позволят реализовать задачи. Надеюсь, что потенциал и опыт работы будут эффективно использованы. Задачи основаны на приоритетной стратегии нашего государства в виде сохранения здоровья нации», — заявил Матыцин.

До своего назначения министром спорта 55-летний Матыцин возглавлял Международную федерацию студенческого спорта (FISU).

Ранее сообщалось, что, по мнению главы ОКР, новый министр спорта способен решать задачи любой сложности.

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