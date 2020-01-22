Глава ОКР считает, что новый министр спорта способен решать задачи любой сложности
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- РИА Новости
«Мы давно знакомы, он обладает всеми необходимыми качествами руководителя, способного эффективно решать задачи любой сложности. Его прекрасно знают и с уважением относятся к его деятельности на посту президента Международной федерации университетского спорта в большой олимпийской семье. Это большой плюс, в том числе для дальнейшего развития и укрепления наших международных спортивных отношений по линии министерства», — приводит слова Позднякова ТАСС.
21 января Матыцин был назначен министром спорта России. На этом посту он сменил Павла Колобкова, руководившего ведомством с 2016 года.
Ранее Журова оценила назначение Матыцина министром спорта.