Глава ОКР считает, что новый министр спорта способен решать задачи любой сложности

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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал назначение Олега Матыцина на пост министра спорта.
Глава ОКР считает, что новый министр спорта способен решать задачи любой сложности
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

«Мы давно знакомы, он обладает всеми необходимыми качествами руководителя, способного эффективно решать задачи любой сложности. Его прекрасно знают и с уважением относятся к его деятельности на посту президента Международной федерации университетского спорта в большой олимпийской семье. Это большой плюс, в том числе для дальнейшего развития и укрепления наших международных спортивных отношений по линии министерства», — приводит слова Позднякова ТАСС.

21 января Матыцин был назначен министром спорта России. На этом посту он сменил Павла Колобкова, руководившего ведомством с 2016 года.

Ранее Журова оценила назначение Матыцина министром спорта.

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