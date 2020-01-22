Глава ОКР считает, что новый министр спорта способен решать задачи любой сложности

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал назначение Олега Матыцина на пост министра спорта.

«Мы давно знакомы, он обладает всеми необходимыми качествами руководителя, способного эффективно решать задачи любой сложности. Его прекрасно знают и с уважением относятся к его деятельности на посту президента Международной федерации университетского спорта в большой олимпийской семье. Это большой плюс, в том числе для дальнейшего развития и укрепления наших международных спортивных отношений по линии министерства», — приводит слова Позднякова ТАСС.

21 января Матыцин был назначен министром спорта России. На этом посту он сменил Павла Колобкова, руководившего ведомством с 2016 года.

Ранее Журова оценила назначение Матыцина министром спорта.