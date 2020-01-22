Журова оценила назначение Матыцина министром спорта
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- РИА Новости
В беседе с радио Sputnik она призналась, что знает Матыцина ещё со времён обучения в институте физкультуры и работала вместе с ним над многими проектами и законами.
«Я понимаю, почему его назначили. То, что сейчас требуется от министра спорта, в том числе взаимодействие с международными федерациями, он выстроил очень здорово. Он является президентом FISU — Международной федерации студенческого спорта, хорошо зарекомендовал себя у всех игроков международного спортивного движения», — отметила Светлана Журова.
21 января президент Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин был назначен министром спорта России.
Газета «Известия» сообщала, что в ближайшее время он намерен встретиться с представителями Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА).