Журова оценила назначение Матыцина министром спорта

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова прокомментировала назначение Олега Матыцина на пост министра спорта.
Журова оценила назначение Матыцина министром спорта
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

В беседе с радио Sputnik она призналась, что знает Матыцина ещё со времён обучения в институте физкультуры и работала вместе с ним над многими проектами и законами.

«Я понимаю, почему его назначили. То, что сейчас требуется от министра спорта, в том числе взаимодействие с международными федерациями, он выстроил очень здорово. Он является президентом FISU — Международной федерации студенческого спорта, хорошо зарекомендовал себя у всех игроков международного спортивного движения», — отметила Светлана Журова.

21 января президент Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин был назначен министром спорта России.

Газета «Известия» сообщала, что в ближайшее время он намерен встретиться с представителями Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

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