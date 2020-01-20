Шарапова заявила, что не собирается завершать карьеру

Российская теннисистка Мария Шарапова заявила, что не собирается в ближайшее время завершать карьеру.

«Когда я была моложе, то думала, что вряд ли буду играть после 30 лет, но сейчас я не думаю о возрасте или о том, чтобы закончить. Я очень люблю свою работу, мне нравится ставить задачи перед своим организмом», — приводит слова Шараповой пресс-служба Australian Open.

Она также призналась, что ей бы хотелось бороться за победу на Открытом чемпионате Австралии, но многое будет зависеть от плеча, которое она несколько раз травмировала в прошлом сезоне.

В первом круге россиянка сыграет с Донной Векич из Хорватии.

Шарапова является победительницей Australian Open 2008 года.

Ранее Шарапова рассказала о своей мотивации в преддверии стартового матча на первом в сезоне турнире Большого шлема Australian Open.