Шарапова заявила, что не собирается завершать карьеру

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Российская теннисистка Мария Шарапова заявила, что не собирается в ближайшее время завершать карьеру.

«Когда я была моложе, то думала, что вряд ли буду играть после 30 лет, но сейчас я не думаю о возрасте или о том, чтобы закончить. Я очень люблю свою работу, мне нравится ставить задачи перед своим организмом», — приводит слова Шараповой пресс-служба Australian Open.

Она также призналась, что ей бы хотелось бороться за победу на Открытом чемпионате Австралии, но многое будет зависеть от плеча, которое она несколько раз травмировала в прошлом сезоне.

В первом круге россиянка сыграет с Донной Векич из Хорватии. 

Шарапова является победительницей Australian Open 2008 года.

Ранее Шарапова рассказала о своей мотивации в преддверии стартового матча на первом в сезоне турнире Большого шлема Australian Open.

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