Шарапова: не собираюсь останавливаться на достигнутом

Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о своей мотивации в преддверии стартового матча на первом в сезоне турнире Большого шлема Australian Open.

«Не собираюсь останавливаться на достигнутом. У меня достаточно мотивации, чтобы продолжать играть», — приводит слова Шараповой Twitter-аккаунт Открытого чемпионата Австралии.

В первом круге россиянка сыграет с Донной Векич из Хорватии.

Шарапова является победительницей Australian Open 2008 года.

Ранее тренер Владимир Камельзон выразил мнение, что Шараповой трудно придётся в матче с Векич на Australian Open.