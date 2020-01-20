Шарапова: не собираюсь останавливаться на достигнутом

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Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о своей мотивации в преддверии стартового матча на первом в сезоне турнире Большого шлема Australian Open.
Шарапова: не собираюсь останавливаться на достигнутом
  • © AFP7/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Не собираюсь останавливаться на достигнутом. У меня достаточно мотивации, чтобы продолжать играть», — приводит слова Шараповой Twitter-аккаунт Открытого чемпионата Австралии.

В первом круге россиянка сыграет с Донной Векич из Хорватии. 

Шарапова является победительницей Australian Open 2008 года.

Ранее тренер Владимир Камельзон выразил мнение, что Шараповой трудно придётся в матче с Векич на Australian Open.

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