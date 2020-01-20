Шарапова: не собираюсь останавливаться на достигнутом
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«Не собираюсь останавливаться на достигнутом. У меня достаточно мотивации, чтобы продолжать играть», — приводит слова Шараповой Twitter-аккаунт Открытого чемпионата Австралии.
В первом круге россиянка сыграет с Донной Векич из Хорватии.
Шарапова является победительницей Australian Open 2008 года.
Ранее тренер Владимир Камельзон выразил мнение, что Шараповой трудно придётся в матче с Векич на Australian Open.